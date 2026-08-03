Motorista de transporte escolar de São Pedro da Aldeia é preso por condenação por estupro de vulnerável
Ele trabalhava no transporte de alunos da rede municipal e foi localizado pela Polícia Civil em casa
Um homem que atuava como o motorista do transporte escolar da Prefeitura de São Pedro de Aldeia foi preso nesta semana pela Polícia Civil. Ele é condenado pelo crime de estupro de vulnerável.
A prisão foi realizada por policiais da 125ªDP (São Pedro da Aldeia). Segundo a Civil, o homem foi encontrado na casa onde morava após trabalho de inteligência e cruzamento de informações. Os agentes informaram que ele não resistiu à prisão.
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O homem foi encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) após realizar os procedimentos na delegacia. Agora, ele permanece à disposição da Justiça. O mandado de prisão foi expedido em razão de condenação pelo crime de estupro de vulnerável.