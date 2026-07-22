Corpo de adolescente desaparecido no mar é encontrado após cinco dias de buscas em Arraial do Cabo
Juan Guilherme Martins, de 14 anos, estava desaparecido desde a última sexta-feira (17)
O corpo de Juan Guilherme Martins, de 14 anos, foi encontrado na Praia do Pontal, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, na manhã desta quarta-feira (22), por equipes do Corpo de Bombeiros. O adolescente desapareceu quando entrou no mar para mergulhar, na última sexta-feira (17).
Equipes do 18º Grupamento de Bombeiros Militar (Cabo Frio) realizaram as buscas por cinco dias. O trabalho foi dificultado pela ressaca no mar.
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Durante as buscas, a equipe teve apoio de embarcações, motos aquáticas e até drones.
As investigações continuam para apurar as circunstâncias do desaparecimento.
A orientação das autoridades é que os banhistas respeitem a sinalização nas praias e evitem entrar no mar durante períodos de ressaca, por causa do risco causado pelas ondas fortes e correntes de retorno.