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Milton Nascimento recebe alta hospitalar após 5 dias internado

O artista havia sido diagnosticado com pneumonia

relogio min de leitura | Redação 22 de julho de 2026 - 10:08
Cantor e compositor Milton Nascimento recebe alta hospitalar
Cantor e compositor Milton Nascimento recebe alta hospitalar -

O cantor Milton Nascimento, de 82 anos, teve alta médica depois de precisar ser internado para tratar uma pneumonia. O filho do artista, Augusto Nascimento, divulgou a notícia pelas redes sociais, nesta terça-feira (21).

Na publicação, Augusto contou que o pai já está em casa, mas que continuará o tratamento.

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"Voltando para casa, onde seguiremos com o tratamento e cuidados necessários. Obrigado pelo carinho de todos", escreveu o filho de Milton.

A postagem recebeu comentários de artistas consagrados da arte brasileira e até mesmo do exterior. Entre as mensagens de carinho estava a Portela, que escreveu: "Que notícia maravilhosa!!! Viva, Milton Nascimento!🦅💙". A notícia também foi comemorada por Fito Paez, Hamilton de Holanda, Duda Beat, Djonga, Amaro Freitas, Mart’nália, Pitty e outros.

Artistas deixam mensagem de carinho
Artistas deixam mensagem de carinho |  Foto: Reprodução

O cantor e compositor estava internado desde a última quinta-feira (16), no Rio de Janeiro, depois de ser diagnosticado com pneumonia. A notícia da internação chegou ao conhecimento do público na sexta-feira (17), quando foi divulgada nas redes sociais.

Na época, a família não havia informado em qual hospital o artista estava internado.

Tags:

Milton Nascimento Milton Nascimento recebe alta Pneumonia

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