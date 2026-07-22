Milton Nascimento recebe alta hospitalar após 5 dias internado

O cantor Milton Nascimento, de 82 anos, teve alta médica depois de precisar ser internado para tratar uma pneumonia. O filho do artista, Augusto Nascimento, divulgou a notícia pelas redes sociais, nesta terça-feira (21).

Na publicação, Augusto contou que o pai já está em casa, mas que continuará o tratamento.

Leia também:

Casa Paraty será palco da cultura caiçara viva em estreia na Flip 2026



PRF apreende mais de 50 quilos de maconha em São Gonçalo



"Voltando para casa, onde seguiremos com o tratamento e cuidados necessários. Obrigado pelo carinho de todos", escreveu o filho de Milton.

A postagem recebeu comentários de artistas consagrados da arte brasileira e até mesmo do exterior. Entre as mensagens de carinho estava a Portela, que escreveu: "Que notícia maravilhosa!!! Viva, Milton Nascimento!🦅💙". A notícia também foi comemorada por Fito Paez, Hamilton de Holanda, Duda Beat, Djonga, Amaro Freitas, Mart’nália, Pitty e outros.

Artistas deixam mensagem de carinho | Foto: Reprodução

O cantor e compositor estava internado desde a última quinta-feira (16), no Rio de Janeiro, depois de ser diagnosticado com pneumonia. A notícia da internação chegou ao conhecimento do público na sexta-feira (17), quando foi divulgada nas redes sociais.

Na época, a família não havia informado em qual hospital o artista estava internado.