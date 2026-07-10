Detran RJ interdita ferro-velho irregular em Cabo Frio

No local, que funcionava como desmonte de veículos, foram contabilizadas cerca de mil peças automotivas sem registro, sem cadastro e sem etiquetas com QR Code - Foto: Divulgação

No local, que funcionava como desmonte de veículos, foram contabilizadas cerca de mil peças automotivas sem registro, sem cadastro e sem etiquetas com QR Code - Foto: Divulgação

Após denúncias anônimas, agentes da diretoria de Desmontagem do Detran RJ interditaram, nesta quinta-feira (9/7), um ferro-velho irregular na Avenida 2, no bairro Monte Alegre, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O estabelecimento não estava cadastrado junto ao Detran e não possuía registro do material comercializado. O comércio também não tinha CNPJ e funcionava de modo irregular, foi fechado.

No local, que funcionava como desmonte de veículos, foram contabilizadas cerca de mil peças automotivas sem registro, sem cadastro e sem etiquetas com QR Code, obrigatórias por lei e que permitem o rastreamento de tudo o que é vendido, espalhadas a céu aberto e derramamento de óleo de motor no solo, causando danos ao meio ambiente.

Leia também:

Professor gonçalense, Pabblo Matheus estreia na maior federação de fisiculturismo do país



UFF recebe o maior encontro científico da América Latina



A denúncia aconteceu logo após agentes do Detran RJ interditarem outro comércio irregular, no bairro Reserva do Peró, também em Cabo Frio, no último dia 23 de junho. Para denúncias sobre ferros-velhos irregulares, o Detran RJ disponibiliza o e-mail denuncia.desmonte@detran.rj.gov.br. As denúncias também podem ser realizadas pelo telefone (21) 2253-1177, do Disque Denúncia.