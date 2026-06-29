Trilheiro morre ao cair da Pedra do Macaco, em Maricá

O homem que morreu ao cair da Pedra do Macaco, em São José do Imbassaí, no município de Maricá, foi identificado como Caio Rocha Aguiar Azevedo, de 44 anos. Ele caiu de uma altura de cerca de 150 metros, em uma região de mata fechada e de difícil acesso, na manhã deste domingo (28).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para os trabalhos de resgate e precisou utilizar técnicas de rapel para atingir áreas da formação rochosa. As equipes ainda receberam auxílio de uma aeronave para as ações de busca.

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De acordo com informações preliminares, Rocha, como era chamado por amigos, estava fazendo a trilha com um grupo de pessoas. A vítima já havia alcançado o topo da Pedra do Macaco quando decidiu caminhar até outra parte da rocha para registrar fotografias. Durante esse deslocamento, acabou perdendo o equilíbrio e caiu em direção a uma área de vegetação fechada.

Durante a operação de resgate, foi preciso abrir caminho na mata. Como o terreno era íngreme, as equipes enfrentaram dificuldades, o que atrasou o resgate. Elas só conseguiram chegar à vítima após várias horas de trabalho. Os próprios militares confirmaram a morte da vítima.

O corpo de Rocha foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML). As autoridades estão investigando as circunstâncias da queda.

Homenagens a Caio Rocha

Caio costumava participar de trilhas e era conhecido entre os praticantes da atividade. Ele recebeu homenagens nas redes sociais desses grupos.

Pedra do Macaco

A área conhecida como Pedra do Macaco é bastante procurada para a realização de trilhas e para a apreciação da natureza em Maricá, principalmente nos fins de semana.