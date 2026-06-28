Brasil inicia operações de busca e resgate após terremoto na Venezuela

As equipes estão instaladas em uma base improvisada na região de Los Corales, onde prestam apoio ao governo local - Foto: Divulgação/Fab

As equipes estão instaladas em uma base improvisada na região de Los Corales, onde prestam apoio ao governo local - Foto: Divulgação/Fab

Equipes brasileiras iniciaram neste sábado (27) a operação de busca e resgate na Venezuela após o terremoto que atingiu o país, em meio a um cenário de destruição e falta de serviços básicos.

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Coordenada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), a missão humanitária integra uma força-tarefa internacional voltada à localização de sobreviventes.

O Brasil enviou cerca de 10 toneladas de materiais e equipamentos, uma caminhonete, 37 bombeiros militares e quatro técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

As equipes estão instaladas em uma base improvisada na região de Los Corales, onde prestam apoio ao governo local.

Buscas

O Ministério da Integração informou que o primeiro dia de atuação foi dedicado à busca e salvamento de vítimas sob escombros.

A operação utiliza sensores de movimento, aparelhos para detectar sinais de celulares de vítimas soterradas e seis cães farejadores.

Segundo o diretor do Departamento de Preparação e Socorro da Sedec, Armin Braun, a situação no local é crítica.

“Estamos em uma verdadeira corrida contra o tempo em um país devastado, sem água, sem energia, com muita gente na rua, fora de suas casas”, afirmou.

Cargas

No final da tarde deste sábado, mais uma aeronave brasileiro decolou com destino à Venezuela.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), a carga desse terceiro voo inclui purificadores de ar e um módulo complementar para a instalação de Hospital de Campanha.