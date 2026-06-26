Suspeito de assassinar esposa grávida de dois meses é preso em Araruama

Samuel Garcia da Costa, de 24 anos, foi preso na última terça-feira (23) por agentes da 118ª DP (Araruama). Ele é o principal suspeito pela morte da esposa, Ana Clara Rangel, de 19 anos. A jovem estava grávida de dois meses. O corpo dela foi encontrado na residência do casal, em São Vicente de Paulo, distrito de Araruama, na Região dos Lagos, pelos pais dela no dia 8 deste mês. Segundo o laudo do Instituto Médico-Legal (IML), a causa da morte foi estrangulamento.

O casal morava em uma casa no mesmo terreno que os avôs de Samuel. A mãe de Ana Clara, Milena Rangel, contou à TV Record que foi avisada pelo telefone pela cuidadora do avô do genro. Ao chegar ao imóvel, Milena encontrou a chave do lado de fora da casa, os cômodos revirados e a filha morta.

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Ainda segundo a mãe, Samuel contou que saiu para trabalhar entre 5h e 6h e que a esposa estava bem em casa. Afirmou que nunca reparou nada de “estranho” na relação da filha com o marido.