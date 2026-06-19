Grávida de 19 anos é encontrada morta com sinais de estrangulamento em Araruama

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de Ana Clara Rangel, de 19 anos, que estava grávida. O caso ocorreu em São Vicente de Paulo, distrito de Araruama, na Região dos Lagos. A jovem foi encontrada morta no dia 8 de junho, dentro da casa onde morava com o marido.

De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal (IML), o corpo apresentava sinais de estrangulamento, e a causa da morte foi confirmada como asfixia mecânica. Ana Clara foi localizada pelos próprios pais, deitada na cama, coberta por um edredom. A camisola que ela vestia estava enrolada no pescoço, com dois nós.

A família chegou ao imóvel após receber uma ligação da cuidadora do avô de Samuel Garcia, marido da vítima. O casal morava nos fundos do terreno. No local, não havia sinais de arrombamento, e a porta estava entreaberta.

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Segundo Milena Rangel, mãe da jovem, ao chegar à residência encontrou a chave caída do lado de fora e os cômodos revirados. Ainda de acordo com ela, o marido de Ana Clara afirmou que saiu para trabalhar entre 5h e 6h da manhã, deixando a esposa em casa.

A ausência da jovem foi percebida por uma colega da loja de roupas onde ela trabalhava, já que Ana Clara era responsável por abrir o estabelecimento. Vizinhos ouvidos pela família disseram não ter visto movimentação suspeita nem ouvido barulhos durante a madrugada ou nas primeiras horas da manhã.

O caso está sendo investigado pela 118ª DP (Araruama), que já recolheu imagens de câmeras de segurança da região. O corpo de Ana Clara foi sepultado no dia 9 de junho.