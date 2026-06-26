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Vice-prefeito afirma ter sido ameaçado e expõe crise política em Cabo Frio

De acordo com ele, o caso já foi registrado junto às autoridades policiais

relogio min de leitura | Redação 26 de junho de 2026 - 10:45
Miguel Alencar
Miguel Alencar -

O vice-prefeito de Cabo Frio, Miguel Alencar, divulgou nesta quinta-feira (25) um vídeo em suas redes sociais em que afirma ter sido vítima de ameaças de morte direcionadas a ele e à esposa. De acordo com ele, o caso já foi registrado junto às autoridades policiais.

No relato, Miguel afirma que decidiu se pronunciar após o período de silêncio, alegando que o aumento de ataques pessoais na política local ultrapassou limites aceitáveis e passou a atingir sua vida familiar.

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Miguel também mencionou um ambiente de tensão nos bastidores da política do município e afirmou ter se afastado de parte das articulações recentes por conta do cenário hostil. Ele relatou ainda que, ao buscar esclarecimentos sobre as mensagens, ouviu a possibilidade de envolvimento de pessoas ligadas ao próprio grupo político ao qual pertence.

Durante o vídeo, o vice-prefeito exibiu mensagens que, segundo ele, fazem parte das ameaças recebidas e questionou o nível do embate político na cidade. Apesar do episódio relato, afirmou que não pretende recuar e disse que seguirá atuando em defesa do que acredita ser o melhor para Cabo Frio.

Tags:

ameaças de morte Cabo Frio conflito político Miguel Alencar Segurança Pública

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