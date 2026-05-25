Dois homens morrem em confronto com a PM, em Cabo Frio

O material apreendido foi levado à 126ª Delegacia de Polícia (Cabo Frio), onde o caso foi registrado para ser investigado - Foto: Divulgação

O material apreendido foi levado à 126ª Delegacia de Polícia (Cabo Frio), onde o caso foi registrado para ser investigado - Foto: Divulgação

Uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares acabou com dois mortos, na noite desse domingo (24), em Cabo Frio. O caso aconteceu na Rua Walter Rollman, no bairro Célula Mater, em uma operação conjunta com o Grupamento de Ações Táticas (GAT), do comando da 1ª Companhia da Polícia Militar e do Serviço Reservado.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram informados de que suspeitos estariam armados e vendendo drogas na Rua Sete, na comunidade conhecida como Favela do Lixo. Ao longo do deslocamento das equipes pela área, eles ouviram disparos de arma de fogo.

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A corporação também informou que os suspeitos estariam disparando contra os agentes posicionados em outra área da comunidade. Com esse cenário, os policiais efetuaram disparos de contenção para resguardar a integridade dos agentes.

Depois do confronto, foram realizadas buscas na região e ruas próximas. Durante esse processo, dois homens foram encontrados baleados e socorridos ao Hospital Central de Emergência (HCE), onde deram entrada inconscientes e morreram pouco depois.

Os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm modelo CZ P-07, dois revólveres calibre 38, além de dois simulacros de pistola, uma granada, diversos tipos de munições e um carregador. Em relação às drogas, foram encontradas 161 buchas de maconha, 130 pinos de cocaína, 60 unidades de crack, 74 porções de flor de maconha, 45 unidades de skunk, 7 frascos de lança-perfume, e também um iPhone Azul.

Ainda segundo a PM, as embalagens de entorpecentes contavam com inscrições ligadas ao tráfico local. O material apreendido foi levado à 126ª Delegacia de Polícia (Cabo Frio), onde o caso foi registrado para ser investigado. Nesta segunda-feira (25), o policiamento na área está reforçado.