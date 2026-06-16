Homem com 52 anotações criminais é preso em Angra dos Reis

De acordo com os policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis), o bandido possui 52 anotações criminais - Foto: Reprodução

De acordo com os policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis), o bandido possui 52 anotações criminais - Foto: Reprodução

Um homem apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) na região conhecida como Casinhas do Bracuí, em Angra dos Reis, foi preso nesta segunda-feira (15). De acordo com os policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis), o bandido possui 52 anotações criminais e tentou matar policiais da unidade durante uma ação policial no local.

Após os trabalhos de inteligência, ele foi capturado no bairro Parque das Palmeiras, também em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. De acordo com o que foi apurado pelos agentes, o suspeito já havia sido preso antes e deixou a prisão em abril deste ano.

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Em maio, ele voltou a praticar crimes e, já no 1° dia, atirou contra policiais civis da 166ª DP, que faziam uma ação nas Casinhas do Bracuí. Na ocasião, ele estava armado com um fuzil.

De acordo com os agentes, o criminoso possui 52 anotações criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídios.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária por tentativa de homicídio.