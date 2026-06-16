Foragido da Justiça é preso em Araruama

Policiais militares prenderam um homem, de 32 anos, foragido da Justiça e com dois mandados de prisão em aberto, nesta segunda-feira (15), em Araruama.

A Polícia Militar informou que agentes do 42º BPM (Araruama) realizaram a prisão após um trabalho de investigação e levantamento de inteligência, que possibilitou localizar o paradeiro do suspeito. Com os dados obtidos, os policiais montaram um cerco tático e conseguiram abordar o homem.

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No momento da verificação, os militares encontraram dois mandados judiciais expedidos em nome do homem. Os motivos das ordens de prisão seriam os crimes de associação criminosa e ameaça.

Depois da prisão, o suspeito foi conduzido para a 118ª DP (Araruama), onde permaneceu preso para o cumprimento das ordens judiciais.