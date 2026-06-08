Homem é preso usando uniforme similar ao do Bope em Angra dos Reis

Com ele, foram apreendidas duas facas, luvas e dois celulares - Foto: Reprodução

Com ele, foram apreendidas duas facas, luvas e dois celulares - Foto: Reprodução

Um homem foi preso vestindo um uniforme igual ao de agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na Avenida Saturnino Braga, em Angra dos Reis, na Costa Verde, no último sábado (6).

De acordo com a corporação, um policial de folga fez a abordagem e deteve o suspeito. Com ele, foram apreendidas duas facas, luvas e dois celulares.

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Logo depois, o PM levou o homem à 166ª DP (Angra dos Reis). A Polícia Civil ainda não informou se o homem permanece preso.