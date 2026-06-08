Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,1548 | Euro R$ 5,9497
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Homem é preso usando uniforme similar ao do Bope em Angra dos Reis

Logo depois, o PM levou o homem à 166ª DP (Angra dos Reis)

relogio min de leitura | Escrito por Redação 08 de junho de 2026 - 10:41
Com ele, foram apreendidas duas facas, luvas e dois celulares
Com ele, foram apreendidas duas facas, luvas e dois celulares -

Um homem foi preso vestindo um uniforme igual ao de agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na Avenida Saturnino Braga, em Angra dos Reis, na Costa Verde, no último sábado (6).

De acordo com a corporação, um policial de folga fez a abordagem e deteve o suspeito. Com ele, foram apreendidas duas facas, luvas e dois celulares.

Leia também:

Polícia Civil prende financiador de esquema de roubo de veículos na região mineira na Zona Oeste

Dupla é presa em flagrante ao tentar furtar o portão de um imóvel em Niterói

Logo depois, o PM levou o homem à 166ª DP (Angra dos Reis). A Polícia Civil ainda não informou se o homem permanece preso.

Tags:

angra dos reis bope criminologia Polícia Prisão Segurança Pública

Matérias Relacionadas