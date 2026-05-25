Morre terceiro homem envolvido em confronto com a PM, em Cabo Frio

O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), que investiga a ocorrência - Foto: Reprodução

O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), que investiga a ocorrência - Foto: Reprodução

A Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio confirmou, nesta segunda-feira (25), a terceira morte relacionada ao confronto ocorrido durante uma ação policial na comunidade conhecida como Favela do Lixo, no bairro Célula Mater.

De acordo com a pasta, quatro homens baleados deram entrada no Hospital Municipal São José Operário (HMSJO) na noite deste domingo (24). Três deles não resistiram aos ferimentos e morreram na unidade. Um quarto homem foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

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A Polícia Militar informou também que o policiamento permanece reforçado nas entradas dos bairros Manoel Corrêa e Célula Mater. O caso foi registrado na 126ª DP, que investiga a ocorrência.