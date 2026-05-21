Bebê de apenas 20 dias é resgatada após possível esquema de tráfico humano na Região dos Lagos

Uma bebê recém-nascida foi resgatada e levada para um acolhimento após a Polícia Federal identificar uma suspeita de tráfico humano, envolvendo a tentativa ilegal de retirada dela de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, para a Espanha, na Europa. A operação ocorreu nesta quarta-feira (20), com o auxílio do Ministério Público e do Conselho Tutelar.

A suspeita, que não teve a identificação divulgada, já tinha o hábito de fazer viagens internacionais, principalmente para o país em questão, de acordo com a polícia. Além disso, ela cuidava diariamente da bebê mesmo não tendo parentesco com a mãe, e recebeu a guarda da menina após a alta hospitalar do nascimento, sem qualquer documento formal.

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De acordo com a corporação, a investigação iniciou após os policiais que atuam no posto da PF em Cabo Frio identificarem detalhes incomuns em um requerimento de passaporte para uma criança que havia nascido há apenas 20 dias.

O que levantou a suspeita foi o pedido de autorização para que ela viajasse internacionalmente desacompanhada dos pais, bem como divergências nas informações cadastrais, já que a mãe não possuía passaporte válido e nem solicitou o documento para si, apenas para a bebê.

Na ação, a PF apreendeu celulares, os documentos da criança e a autorização de viagem ao exterior, que tinha reconhecimento de firma em nome da mãe para que a outra mulher e seu marido levassem a recém-nascida até a Espanha. Não houve prisão. As investigações continuarão com o objetivo de esclarecer integralmente os fatos e apurar eventual participação de outras pessoas no esquema.