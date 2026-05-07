Homem é preso em flagrante após matar mulher grávida em Petrópolis

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar nesta terça-feira (5), acusado de cometer um crime de feminicídio no Rua João Moreira, conhecida como Sítio do Pica-Pau, em Petrópolis.

A vítima, de 32 anos, estava grávida de dois meses. De acordo com as investigações iniciais, a mulher era natural de Nilópolis e morava com o agressor, que é natural da cidade serrana. Além da gravidez interrompida, a vítima deixa um filho de um relacionamento anterior que mora no Rio de Janeiro. O corpo foi encontrado sem vida dentro da casa do casal pelos agentes do 26°BPM (Petrópolis). O homem foi localizado após o irmão do agressor acionar a polícia, informando aos militares que o familiar havia cometido um crime e demonstrava a intenção de se entregar.

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Ao chegarem no imóvel, os policiais encontraram o homem na parte externa da residência. Ele confessou a autoria do assassinato logo na abordagem inicial feita pela equipe. Segundo o depoimento do autor, o caso teria sido motivado por uma briga entre o casal. Ele foi encaminhado para a 105ª DP (Petrópolis), onde permanece preso.