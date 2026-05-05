Homem é preso ao tentar roubar estabelecimento comercial em Cabo Frio

O suspeito e a vítima foram encaminhados à 126ª DP (Cabo Frio) - Foto: Divulgação

O suspeito e a vítima foram encaminhados à 126ª DP (Cabo Frio) - Foto: Divulgação

Um homem, de 47 anos, foi preso depois de tentar roubar um estabelecimento comercial na tarde desta segunda-feira (4), na Avenida Central, localizado no bairro Jardim Excelsior, em Cabo Frio.

A Polícia Militar foi acionada depois de denúncias de que um homem, de blusa verde, calça e bota, teria tentado efetuar roubos na localidade. Ao longo da ação, os policiais encontraram o suspeito no balcão em um dos comércios, com a mão na cintura e puxando um telefone.

Leia também:

Em Rio Bonito, PRF apreende drogas



Mulher é agredida por ex-marido policial civil em Niterói



Durante a abordagem, os agentes encontraram de posse do homem um simulacro de pistola e também R$ 32 em dinheiro e um aparelho celular.

Contra o suspeito há três passagens anteriores por roubo e furto. Ele e a vítima foram levados à 126ª DP (Cabo Frio), onde o acusado foi preso, autuado por roubo.