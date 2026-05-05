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Homem é preso ao tentar roubar estabelecimento comercial em Cabo Frio

O suspeito já possui passagens pelo crimes de roubo e furto

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 05 de maio de 2026 - 10:30
O suspeito e a vítima foram encaminhados à 126ª DP (Cabo Frio)
O suspeito e a vítima foram encaminhados à 126ª DP (Cabo Frio) -

Um homem, de 47 anos, foi preso depois de tentar roubar um estabelecimento comercial na tarde desta segunda-feira (4), na Avenida Central, localizado no bairro Jardim Excelsior, em Cabo Frio.

A Polícia Militar foi acionada depois de denúncias de que um homem, de blusa verde, calça e bota, teria tentado efetuar roubos na localidade. Ao longo da ação, os policiais encontraram o suspeito no balcão em um dos comércios, com a mão na cintura e puxando um telefone.

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Durante a abordagem, os agentes encontraram de posse do homem um simulacro de pistola e também R$ 32 em dinheiro e um aparelho celular.

Contra o suspeito há três passagens anteriores por roubo e furto. Ele e a vítima foram levados à 126ª DP (Cabo Frio), onde o acusado foi preso, autuado por roubo.

Tags:

Cabo Frio estabelecimento comercial roubado Homem Preso Região dos Lagos tentativa de roubo

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