Capivaras são flagradas aproveitando dia de sol na beira da Baía de Guanabara
Pessoas que passavam no local se surpreenderam com o a presença da dupla
min de leitura | Escrito por Redação | 07 de maio de 2026 - 11:21
Brisa suave, areia fofa e tarde ensolarada, foi assim que duas capivaras foram vistas aproveitando a orla da Baía de Guanabara, na Zona Sul do Rio.
Imagens registradas por pessoas que passavam pelo local, mostram as capivaras se sentindo extremamente confortáveis. Em determinados momentos, a dupla chega a se esfregar no chão, fazendo uma “esfoliação natural”, o que é muito comum entre os animais.
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Esses animais preferem viver em regiões próximas à água, além de conviverem em grupos também possuem o hábito de nadar.