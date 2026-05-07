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Capivaras são flagradas aproveitando dia de sol na beira da Baía de Guanabara

Pessoas que passavam no local se surpreenderam com o a presença da dupla

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 07 de maio de 2026 - 11:21
Duas capivaras são flagradas 'relaxando' na beira da Baía de Guanabara
Duas capivaras são flagradas 'relaxando' na beira da Baía de Guanabara -

Brisa suave, areia fofa e tarde ensolarada, foi assim que duas capivaras foram vistas aproveitando a orla da Baía de Guanabara, na Zona Sul do Rio.

Imagens registradas por pessoas que passavam pelo local, mostram as capivaras se sentindo extremamente confortáveis. Em determinados momentos, a dupla chega a se esfregar no chão, fazendo uma “esfoliação natural”, o que é muito comum entre os animais.

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Esses animais preferem viver em regiões próximas à água, além de conviverem em grupos também possuem o hábito de nadar.

Tags:

baía de guanabara capivaras Capivaras na Baía de Guanabara

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