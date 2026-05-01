Enel corta “gato” que abastecia estufa de cannabis em Cabo Frio
A irregularidade foi desfeita e, em seguida, realizada a instalação de um medidor de energia no poste da companhia
A Enel Distribuição Rio realizou nesta quarta-feira (29), em Cabo Frio, uma operação de combate a irregularidades no consumo de energia, em parceria com os agentes da 126ª DP. As equipes chegaram a uma casa utilizada para a plantação de Cannabis sativa que desviava ilegalmente a energia elétrica.
Leia também:
Tombamento de carreta causa interdição parcial na BR-101, em Itaboraí
Inscrições para o Colégio Naval são prorrogadas até 14 de maio
A irregularidade foi desfeita e, em seguida, realizada a instalação de um medidor de energia no poste da companhia. A polícia fez o registro da ocorrência e vai notificar o responsável pela plantação clandestina e pela fraude na energia elétrica, que não estava no local no momento da operação.
Furtar energia é crime e causa riscos
Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Com a nova lei sancionada, se o crime envolver cabos de energia, telefonia, dados ou transporte ferroviário e metroviário, a pena pode subir para até oito anos.
Quem realiza "gato" de energia também está sujeito ao pagamento dos valores correspondentes ao consumo não registrado durante o período da irregularidade. Além disso, o furto de energia compromete diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e coloca em risco a segurança da população, especialmente de quem manipula a rede elétrica de forma clandestina.
As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede, além de provocar interrupções no fornecimento de energia. A estimativa da Enel é que, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.