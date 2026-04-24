Novo morador do BioParque do Rio ganha nome escolhido em votação nas redes sociais; veja qual!
Resultado de enquete no Instagram é revelado e marca a chegada do veado-catingueiro ao zoológico carioca
O veado-catingueiro recém-chegado ao BioParque do Rio já tem nome definido. Após votação realizada no Instagram oficial do parque (@bioparquedorio), o animal foi batizado de Joca, escolha feita pelo público. A enquete reuniu diferentes opções, como Phillip, Boreal, Auroro e Bambi, mas foi Joca, considerado um nome leve e tipicamente brasileiro, que conquistou a preferência da maioria.
O novo morador passa a integrar o plantel do atrativo, que segue investindo em iniciativas de engajamento do público e educação ambiental, estimulando a conexão entre visitantes e a fauna brasileira.
Quem for conhecer o Joca também poderá aproveitar a programação temática do parque. O circuito Hello Kitty and Friends segue até o fim do mês, com espaços instagramáveis e oficina de pintura, além de atividades educativas voltadas à biodiversidade. Na gastronomia, o Restaurante Primatas conta com feijoada tradicional entre os dias 23 e 26 de abril.
Localizado dentro da Quinta da Boa Vista, o BioParque do Rio abriga cerca de 650 animais de 124 espécies distribuídos em 56 recintos. Entre os moradores mais conhecidos estão o leão Simba, os hipopótamos Tim e Bocão, a elefanta Koala e o urso-de-óculos Baloo. Além da observação dos animais, o espaço oferece atrações interativas para crianças, opções gastronômicas, loja de lembranças, tirolesa e estacionamento próprio, proporcionando uma experiência completa para diferentes públicos.
Serviço:
Horário: das 9h às 17h (última entrada às 16h)
Endereço: Parque da Quinta da Boa Vista, s/n – São Cristóvão, Rio de Janeiro (RJ)
Site: bioparquedorio.com.br