Polícia Civil deflagra operação contra grupo especializado em fraudes bancárias eletrônicas e prende seis criminosos

A ação foi realizada por agentes da 118ª DP (Araruama) e da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) - Foto: Divulgação

A ação foi realizada por agentes da 118ª DP (Araruama) e da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) - Foto: Divulgação

A Polícia Civil realizou, nesta terça-feira (14/04), a “Operação Cartão Fantasma”, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada a fraudes bancárias eletrônicas. A ação, conduzida por agentes da 118ª DP (Araruama) e da 125ª DP (São Pedro da Aldeia), resultou na prisão de seis integrantes do grupo e na apreensão de celulares, máquinas de cartão e outros materiais utilizados nos crimes. Os mandados foram cumpridos em Araruama, Saquarema e na capital fluminense.

As investigações revelaram que a quadrilha atuava de forma estruturada, com divisão de funções e uso de tecnologia para acessar indevidamente contas bancárias de terceiros. A partir disso, os criminosos geravam cartões virtuais fraudulentos e realizavam transações em maquininhas, muitas vezes vinculadas aos próprios envolvidos, simulando operações comerciais para dar aparência de legalidade aos valores obtidos.

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O esquema, praticado entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026, causou prejuízo superior a R$ 200 mil a uma instituição financeira. O trabalho de inteligência também identificou que os investigados exibiam nas redes sociais um padrão de vida incompatível com a renda declarada, com registros de viagens e eventos.

Durante a operação desta terça, os agentes apreenderam diversos dispositivos eletrônicos e equipamentos que serão periciados para aprofundar as investigações. Contra os seis presos, foram cumpridos mandados de prisão temporária pelos crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica e associação criminosa. As investigações continuam.