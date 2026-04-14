Vasco leva virada do Audax Italiano em São Januário, é vaiado e se complica na Sulamericana

Vasco perdeu e se complicou na Sulamericana, além de ter ficado mal com a torcida - Foto: Divulgação/CR Vasco da Gama

Vasco perdeu e se complicou na Sulamericana, além de ter ficado mal com a torcida - Foto: Divulgação/CR Vasco da Gama

Após "home office" de Renato Gaúcho e empate na estreia, o Vasco voltou a decepcionar na Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira, em São Januário, o Cruz-Maltino, com time alternativo, recebeu o modesto Audax Italiano, do Chile, e, após sofrer com duas expulsões muito questionáveis e uma arbitragem confusa, perdeu de virada: 2 a 1.

Com o resultado, o Cruz-Maltino permanece com um único ponto e amarga a lanterna do grupo G, enquanto a equipe chilena figura na vice-liderança da chave, com os três pontos conquistados.

O JOGO

Mesmo sem seus titulares, o Vasco foi o responsável por comandar as ações em São Januário. Com mais de 60% de posse de bola, o Gigante da Colina ocupou o campo adversário, esboçou uma pressão, mas não conseguiu criar grandes oportunidades.

Até que aos 34, JP, que já havia flertado com uma expulsão no início do jogo após entrada dura no ataque, voltou a se envolver em uma dividida mais dura, recebeu o segundo amarelo (esse bem questionável) e foi expulso, deixando o Cruz-Maltino com um jogador a menos.

Como era de se espera, o time chileno ganhou confiança com a vantagem numérica e passou a ter mais presença ofensiva. Ainda assim, foi o Vasco quem inaugurou o marcador ainda antes do intervalo.

Já nos acréscimos, após bom lançamento de Nuno Moreira pela direita, Pumita Rodríguez disparou com espaço pela direita, se livrou da marcação e cruzou à meia altura. A bola atravessou a área e chegou até Brenner, que, livre na segunda trave, empurrou para as redes.

Na volta para o segundo tempo, o Vasco seguiu ignorando o impacto da expulsão e seguiu no ataque em busca do segundo gol. Aos oito, Spinelli, em cabeçada, esteve muito perto dele, mas Ahumada voou na bola e fez grande defesa

O bom momento fez o Cruz-Maltino adiantar suas linhas e se expor aos contra-ataques para o Audax Italiano. Foi fatal. Aos 17, após erro na conclusão da jogada, o time italiano disparou em velocidade pela direita e foi buscar o empate. Com espaço, Troyansky se livrou da marcação de Lucas Freitas e cruzou na medida para Vadulli, que, nas costas de Cuesta, testou no cantinho, sem chances para Léo Jardim.

O empate foi um balde de água fria para o Gigante da Colina, que demorou para se reencontrar na partida. Tendo menos a bola, o time de Renato Portaluppi só voltou a finalizar aos 32, quando Pumita recebeu cruzamento de Paulo Henrique e, de primeira, carimbou a trave.

O que já era ruim, ficou ainda pior na sequência. Em mais uma decisão confusa da arbitragem (e com a participação do VAR), o árbitro marcou pênalti para o Audax Italiano e decidiu expulsar Cuesta por "agarrão" em Troyansky na área. Na cobrança, o camisa 11 foi para a bola, deslocou Léo Jardim e sacramentou a virada chilena na Colina Histórica: 2 a 1. Com dois a menos, o Vasco ainda tentou se lançar ao ataque nos instantes finais, mas não encontrou forças para evitar a derrota.