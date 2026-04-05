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Preso com arma e drogas no Areal, em Itaboraí

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a 71ª DP (Itaboraí)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 05 de abril de 2026 - 14:10
Material apreendido na ação
Material apreendido na ação -

Uma ação do 35º BPM (Itaboraí), realizada neste domingo (5), resultou na prisão de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na Rua das Jaqueiras, no bairro Areal, em Itaboraí.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT A) foram até o local após receberem informações sobre a presença de um indivíduo armado na região. Ao chegarem ao endereço, os policiais conseguiram localizar e deter o suspeito.

O homem de 20 anos possui antecedentes por evasão mediante violência e falsificação de papéis públicos. 

Durante a abordagem, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9mm com cinco munições, além de uma quantidade significativa de entorpecentes. Ao todo, foram recolhidas 67 pedras de crack, 51 trouxinhas de maconha e 124 cápsulas de cocaína. Também foram encontrados R$ 20 em espécie e uma bolsa preta.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a 71ª DP (Itaboraí), onde a ocorrência foi registrada.

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