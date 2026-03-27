Polícia Civil prende estuprador que violentou a própria filha em Araruama

Policiais civis da 21ª DP (Bonsucesso) e da 118ª DP (Araruama) prenderam, nesta quinta-feira (26/03), um criminoso por estuprar e ameaçar a própria filha. O bandido foi capturado no Rio Comprido, na Zona Central do Rio, após trabalho em conjunto das unidades.

As diligências tiveram início logo após a denúncia do crime na 118ª DP. As investigações apontaram que o crime ocorreu no dia 19 de fevereiro, em Araruama. A vítima foi induzida pelo homem a ingerir bebida alcoólica, momento em que ele a abusou sexualmente. Em março, ele ainda enviou mensagens e áudios à vítima com conteúdo de cunho sexual, além de ofensas e ameaças.

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Os policiais ouviram as testemunhas e reuniram provas que corroboram o relato da vítima. Diante dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do criminoso. O estuprador havia deixado a sua residência na Região dos Lagos e fugiu após a representação pela sua captura pelo crime de estupro de vulnerável.

A captura ocorreu nesta quinta após a troca de informações de inteligência entre a 118ª DP e a 21ª DP. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão por estupro de vulnerável. A ação conjunta foi realizada de forma coordenada e garantiu a prisão do criminoso, que agora se encontra à disposição da Justiça.