Prefeitura de Maricá realiza 1º Encontro Nacional de Motociclistas com shows e exposições

Com entrada gratuita, o evento reúne atrações musicais com artistas Pratas da Casa, exposição de veículos e atividades ligadas a motos, rock e cultura automotiva - Foto: Divulgação/Evelen Gouvêa

Com entrada gratuita, o evento reúne atrações musicais com artistas Pratas da Casa, exposição de veículos e atividades ligadas a motos, rock e cultura automotiva - Foto: Divulgação/Evelen Gouvêa

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Promoção de Eventos e da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), promove entre sexta-feira e domingo (27 a 29/03) o 1º Encontro Nacional de Motociclistas na orla do Marine, em São José do Imbassaí. Com entrada gratuita, o evento reúne atrações musicais com artistas Pratas da Casa, exposição de veículos e atividades ligadas a motos, rock e cultura automotiva.

A iniciativa também inclui área gastronômica, espaço kids, estrutura acessível para pessoas com deficiência (PCD) e outras opções de entretenimento, com atividades para todas as idades.

“Será um final de semana completo para o maricaense, com muita música e opções de lazer para adultos e crianças”, destacou o secretário de Promoção de Eventos, Rony Peterson.

O evento terá ainda um encontro de carros antigos e clássicos, reunindo colecionadores e admiradores de veículos históricos em um espaço de troca e apreciação.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (27/03)

19h - Paul Rock

20h30 - Radial 80

22h - Bood Mary

Sábado (28/03)

16h - Onvecna

18h - Dinucci

20h - Nino Russo

22h - Thunder Rock

Domingo (29/03)

9h - Som mecânico e exposição de carros antigos