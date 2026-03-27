Prefeitura de Maricá realiza 1º Encontro Nacional de Motociclistas com shows e exposições
Programação gratuita acontece entre sexta-feira (27) e domingo (29) em São José do Imbassaí
A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Promoção de Eventos e da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), promove entre sexta-feira e domingo (27 a 29/03) o 1º Encontro Nacional de Motociclistas na orla do Marine, em São José do Imbassaí. Com entrada gratuita, o evento reúne atrações musicais com artistas Pratas da Casa, exposição de veículos e atividades ligadas a motos, rock e cultura automotiva.
A iniciativa também inclui área gastronômica, espaço kids, estrutura acessível para pessoas com deficiência (PCD) e outras opções de entretenimento, com atividades para todas as idades.
“Será um final de semana completo para o maricaense, com muita música e opções de lazer para adultos e crianças”, destacou o secretário de Promoção de Eventos, Rony Peterson.
O evento terá ainda um encontro de carros antigos e clássicos, reunindo colecionadores e admiradores de veículos históricos em um espaço de troca e apreciação.
Confira a programação completa:
Sexta-feira (27/03)
19h - Paul Rock
20h30 - Radial 80
22h - Bood Mary
Sábado (28/03)
16h - Onvecna
18h - Dinucci
20h - Nino Russo
22h - Thunder Rock
Domingo (29/03)
9h - Som mecânico e exposição de carros antigos