Polícia Civil prende em Cabo Frio chefe de milícias da Baixada Fluminense

Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio) prenderam, nesta segunda-feira (23/03), um dos principais líderes das milícias de Nova Iguaçu e Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O bandido possui anotações criminais por diversos delitos, inclusive por uma tentativa de homicídio contra policiais militares. Ele foi capturado em Tamoios, Cabo Frio, na Região dos Lagos, após trabalho de inteligência da unidade.

As investigações apontaram que o criminoso exercia papel de liderança em duas narcomilícias da Baixada Fluminense. Ele atuava nos grupos paramilitares de Belford Roxo e de Nova Iguaçu, sendo responsável por atividades como extorsão, tráfico de drogas e roubo de cargas.

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O preso possui um extenso histórico criminal com diversas anotações por delitos graves, como tentativa de homicídio contra policiais militares, além de roubo, extorsão e outras práticas violentas.

A prisão ocorreu a partir do trabalho investigativo da 126ª DP com base no cruzamento de dados e análise de informações do Setor de Inteligência da unidade, que identificou a presença do criminoso em Cabo Frio. Durante as diligências, os agentes identificaram um veículo utilizado por ele e monitoraram o automóvel. Assim que ele se aproximou, a equipe realizou a prisão. O bandido estava foragido desde agosto de 2025 e, contra ele, foi cumprido um mandado de prisão pelos crimes de organização criminosa armada e extorsão qualificada.