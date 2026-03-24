Gaeco denuncia policial, guarda e empresário por atuação em esquema do “Faraó dos Bitcoins”

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ) denunciou três pessoas, entre elas um policial civil e um guarda municipal, por envolvimento em um esquema criminoso comandado pelo empresário conhecido como “Faraó dos Bitcoins”. A denúncia foi recebida pela 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa.

Segundo o GAECO/MPRJ, os denunciados -um policial civil, um guarda municipal e um empresário - integravam a organização criminosa, exercendo diferentes funções.

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De acordo com a denúncia, o policial civil e o guarda municipal foram acusados de violação de sigilo funcional por acessarem dados do sistema Infoseg com o objetivo de obter informações sobre empresas e pessoas consideradas concorrentes aos interesses do esquema. O policial civil também foi denunciado por corrupção passiva.

Já o empresário, além de investir recursos próprios no esquema criminoso, também atuava na captação de novos investidores.

O Judiciário determinou o afastamento temporário do policial civil e do guarda municipal de suas funções.

O líder do esquema foi condenado, em outubro de 2025, a 19 anos e 2 meses de prisão pelos crimes de organização criminosa e corrupção ativa. As investigações apontam que a empresa ligada ao grupo atuava na Região dos Lagos, envolvendo-se em crimes violentos contra possíveis concorrentes, além de práticas como corrupção e ameaças.