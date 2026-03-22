Governador Cláudio Castro inaugura Rio Imagem Lagos

O governador Cláudio Castro inaugurou, neste sábado (21/03), o Rio Imagem Lagos, primeira unidade pública de diagnósticos por imagem da rede estadual na região. Localizado em Casimiro de Abreu, o centro de saúde, que iniciará seus serviços nesta segunda-feira (23/03), irá beneficiar mais de 500 mil pessoas.

"Com este centro de imagem, seguimos honrando o compromisso do Governo do Estado com os moradores do interior. A unidade vai oferecer milhares de exames, totalmente gratuitos, que irão acelerar o diagnóstico e garantir tratamento adequado e com dignidade. O Rio Imagem Lagos vai transformar a região, assim como as unidades da Baixada e da Zona Oeste", afirmou o governador Cláudio Castro.

Leia também:

São Gonçalo promove “Oportunidades Mulher” nesta segunda-feira (23)

Homem é preso com fuzil no Santo Cristo, em Niterói

Para a construção do Rio Imagem Lagos, o Governo do Estado investiu R$ 8 milhões nas obras e na compra dos equipamentos. O centro de saúde conta com 1.934 metros quadrados, e tem capacidade para realizar mais de 4,3 mil exames por mês dos mais diversos tipos: ecocardiografia/ecodoppler, eletrocardiograma, mamografia, raio-X, tomografia computadorizada, ultrassonografia, e, em uma segunda etapa, ressonância magnética. A unidade conta ainda com um moderno laboratório de análises clínicas. Os pacientes serão encaminhados pelo Sistema Estadual de Regulação.

"Com os novos exames, criamos oportunidades para as pessoas levarem uma vida com mais saúde, rastreando possíveis doenças com rapidez e em tempo oportuno", destacou a secretária de Saúde, Claudia Mello.

A nova unidade será um ponto de partida para o acesso às linhas de cuidado voltadas, por exemplo, para a saúde da mulher e o rastreamento oncológico preventivo. Pacientes com patologias cardiovasculares terão acesso a exames de ecocardiografia e eletrocardiogramas.

O Rio Imagem Lagos fica na Rodovia Amaral Peixoto, 895, e funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 15h.