Homem é preso com fuzil no Santo Cristo, em Niterói

Com ele, os agentes apreenderam um fuzil Colt calibre 5.56 - Foto: Divulgação

Com ele, os agentes apreenderam um fuzil Colt calibre 5.56 - Foto: Divulgação

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação ao tráfico de drogas, na tarde deste sábado (21), na Comunidade do Santo Cristo, em Niterói.

De acordo com a Polícia Militar, a ação foi realizada por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), que receberam informações sobre a presença de um criminoso armado na região da Travessa Santo Cristo. Após buscas no local, os policiais localizaram o suspeito, de 31 anos.

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Com ele, os agentes apreenderam um fuzil Colt calibre 5.56 com numeração suprimida, além de 88 munições intactas do mesmo calibre, dois carregadores, uma capa de colete balístico e um cinto de guarnição.

Segundo a polícia, ele já possui anotações criminais por tráfico de drogas, roubo e corrupção ativa.

O acusado foi encaminhado à 78ª DP (Niterói), onde o caso foi registrado.