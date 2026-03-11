Operação é deflagrada contra grupo criminoso envolvido com pesca ilegal e venda clandestina de animais marinhos

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) deflagraram, nesta quarta-feira (11/03), a “Operação Tritão”, com objetivo de desarticular um grupo criminoso envolvido pesca ilegal e venda clandestina de animais marinhos, em Angra dos Reis. São cumpridos mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão em Angra dos Reis e em São Paulo. Até o momento, duas pessoas foram presas.

A ação tem o objetivo de desmembrar uma estrutura criminosa bem definida e ligada a extração ilegal do animal pepino-do-mar, que é um organismo marinho que desempenha um papel fundamental para o ambiente aquático. O intuito do grupo era vender o animal, que tem alto valor comercial e é considerado uma iguaria de luxo, no mercado clandestino.

Leia também:

Padrastro é preso por abusar da enteada em Niterói

Criminoso especializado em roubos a residências é preso em Niterói

De acordo com as investigações, o esquema ilegal possui uma divisão de tarefas bem definidas entre mergulhadores, financiadores e o gerente. Os mergulhadores atuavam na extração dos animais e na secagem deles, recebendo o pagamento de cerca de R$200 pelo quilo do organismo e chegando a quantia de R$ 250 mil somente em um mês. Já os os financiadores foram identificados como empresários estrangeiros, que residem em São Paulo e sustentavam financeiramente toda a atividade criminosa.

O gerente é o chefe do esquema e responsável por coordenar a atividade ilegal, atuando diretamente na receptação e no transporte do animal. Ainda conforme apurado pela unidade, o criminoso também está envolvido com a fabricação e manutenção de componentes bélicos para a facção criminosa Comando Vermelho. A operação está em andamento.