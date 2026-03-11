Polícia Civil mira esquema de desvio e circulação irregular de munições na Região dos Lagos

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) deflagraram, na manhã desta quarta-feira (11), uma ofensiva contra um esquema estruturado de desvio e circulação irregular de munições, armamentos e insumos controlados. As diligências ocorrem em Cabo Frio, na Região dos Lagos, para cumprir mandados de busca e apreensão com o objetivo de coletar novos elementos probatórios, apreender materiais de interesse da investigação e verificar a regularidade do material bélico controlado que possa estar vinculado ao esquema. A ação também procura aprofundar a identificação de possíveis participantes da estrutura criminosa e esclarecer a dimensão da rede envolvida.

Até o momento, os agentes encontraram um imóvel com armas de fogo e centenas de munições e equipamentos para armamentos. A operação está em andamento.

A investigação teve início após levantamentos de inteligência e análise de dados de sistemas oficiais de produtos controlados, que apontaram movimentações consideradas atípicas na aquisição e circulação de munições e equipamentos relacionados ao armamento. As inconsistências detectadas levantaram suspeitas sobre a possível utilização de estruturas aparentemente regulares para o desvio de material bélico e sua posterior inserção em núcleos ilícitos.

De acordo com as apurações, há indícios da existência de uma associação criminosa voltada à obtenção e possível redistribuição irregular de munições e insumos bélicos. Eles estariam utilizando, em tese, documentação e registros em nome de terceiros para ocultar a real destinação do material adquirido. A estratégia permitiria mascarar a origem e o destino das munições e insumos, criando um fluxo clandestino com potencial de abastecimento a organizações criminosas.

As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e responsabilizar criminalmente os integrantes do possível esquema.