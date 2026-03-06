PRF apreende quase dois quilos de haxixe em Rio das Ostras

O condutor alegou trabalhar com aplicativo de transporte de passageiros e afirmou que levaria duas pessoas até o Espírito Santo - Foto: Divulgação

a noite desta quinta-feira (5), policiais rodoviários federais apreenderam quase dois quilos de haxixe na Rodovia Governador Mário Covas (BR-101), em Rio das Ostras. O material ilícito seria transportado para o estado do Espírito Santo.

A equipe realizava fiscalização na rodovia quando abordou um automóvel para verificação dos equipamentos obrigatórios.

Dentro do carro estavam três ocupantes. O condutor alegou trabalhar com aplicativo de transporte de passageiros e afirmou que levaria duas pessoas até o Espírito Santo.

Um dos ocupantes informou que estava no estado de São Paulo e que teria solicitado a viagem. A outra passageira disse inicialmente que estava hospedada na casa de uma tia, no bairro de São Conrado, na capital fluminense.

Durante uma busca minuciosa no interior do veículo, os policiais localizaram uma bolsa branca e rosa. Dentro dela, foram encontrados 23 tabletes de haxixe, totalizando aproximadamente 1,9 quilo da droga.

A passageira então admitiu que havia recebido o material ilícito na Zona Sul do Rio de Janeiro e que faria o transporte até o município de Serra/ES, onde receberia uma quantia em dinheiro pela entrega.

A ocorrência foi encaminhada para a 128ª Delegacia de Polícia em Rio das ostras.