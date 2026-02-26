Após briga de trânsito, homem é assassinado em Petrópolis

Um homem foi assassinado após uma briga de trânsito no Bingen nesta quarta-feira (25). O crime ocorreu por volta das 17h45. O suspeito foi localizado e preso, cerca de quatro horas. Segundo testemunhas, após um desentendimento no trânsito, um homem que estaria em um Fiat Uno azul, com uma espingarda, teria efetuado o disparo contra o condutor de um VW Fox preso, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Leia também

Em 2025, 129 jornalistas foram assassinados; mais de 80 por Israel

Revitalização da Praia das Pedrinhas deve ser concluída em setembro

Com o preso, os agentes apreenderam a espingarda calibre 28 utilizada no crime e o veículo que ele conduzia. A ocorrência foi registrada na 105ª DP, onde o homem permanece preso.