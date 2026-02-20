Lancha bate em pedra e afunda com 12 tripulantes na Lagoa Azul, em Angra dos Reis

Na tarde desta quinta-feira (19), uma embarcação afundou na Baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis, após se chocar contra uma pedra. A bordo estavam 12 tripulantes. Um homem de nacionalidade italiana sofreu um corte no joelho, mas foi atendido e liberado em seguida. Até o momento, a dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.

A Marinha do Brasil foi acionada e a ocorrência foi registrada na 166ª DP por lesão corporal pela vítima italiana. A delegacia investiga se houve outros feridos. Segundo informações e vídeos que circulam nas redes sociais, todos os ocupantes conseguiram sair da embarcação antes que ela afundasse totalmente. Não há registros oficiais de desaparecidos.

Leia também

Mestre Paulinho Sabiá será enterrado nesta sexta-feira em Niterói

São Gonçalo entra em estágio 3 de atenção por conta das fortes chuvas no município





O naufrágio ocorreu na Lagoa Azul, uma área bastante frequentada por turistas que visitam a região da Ilha Grande.