São Gonçalo entra em estágio 3 de atenção por conta das fortes chuvas no município

A cidade de São Gonçalo entrou, por volta das 20h, em estágio 3 de atenção por contas das fortes chuvas que atingem o município. Por volta das 19h40, moradores receberam, em seus celulares, um alerta de possível chuva severa.

De acordo com a prefeitura, "há impactos em diferentes pontos do município, com registros de alagamentos pontuais".

Ainda segundo o executivo, as equipes de meteorologia seguem no acompanhamento das condições do tempo e, em caso de necessidade, um aviso meteorológico poderá ser emitido.

A prefeitura solicita aos moradores que, em caso de emergência, entrem em contato com os números: 199 ou (21) 98737-0807 (Defesa Civil) ou 193 (Bombeiros).

Nas redes sociais, moradores relataram chuva forte e alagamentos no Colubandê, na Estrela do Norte, Neves e Jardim Alcântara.