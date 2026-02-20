Mestre Paulinho Sabiá será enterrado nesta sexta-feira em Niterói

O mestre de capoeira Paulo César da Silva Souza, o Mestre Paulinho Sabiá, de 65 anos, será enterrado às 16h desta sexta-feira (20), no Parque da Colina, em Niterói. O velório está programado para começar às 13h45 e será aberto ao público a partir das 15h.

Sabiá foi morto a tiros na noite de quarta-feira (18), em Icaraí. Ele estava no banco do carona de um carro dirigido pela namorada, parado no sinal do cruzamento da Avenida Sete de Setembro com a Rua Lemos Cunha, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram vários disparos. O capoeirista foi atingido e morreu no local. A motorista não ficou ferida.

Leia mais:

Mestre Paulinho Sabiá sofreu tentativa de homicídio antes de ser executado em Niterói

Mestre Paulinho Sabiá é executado a tiros em Niterói

Dois dias antes, na segunda-feira de Carnaval, ele já havia escapado de uma tentativa de homicídio no mesmo bairro. Segundo relatos, um homem tentou atirar três vezes contra o mestre, mas a arma falhou. O caso foi registrado na 77ª DP (Icaraí).

A investigação está a cargo da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, que realiza diligências para identificar os autores. A principal linha de apuração é de execução.

Com trajetória iniciada nas rodas de Niterói, Sabiá se formou no Grupo Senzala e, em 1989, fundou o Grupo Capoeira Brasil ao lado de Beto Simas e Paulão Ceará. A entidade se tornou referência internacional, com atuação em diversos países. A morte do mestre gerou ampla repercussão e homenagens nas redes sociais.