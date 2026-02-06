Rio das Ostras aposta no jazz & blues para Carnaval 2026

Reconhecida como a Capital Estadual do Jazz & Blues, Rio das Ostras, na Região dos Lagos, apresenta uma proposta diferenciada para a Festa de Momo - Foto: Divulgação

Enquanto o Brasil se prepara para o tradicional Carnaval do samba, frevo e axé, Rio das Ostras aposta, mais uma vez, no jazz e no blues para a folia. Entre os dias 14 e 17 de fevereiro, a Cidade realiza a 4ª edição do CarnaJazz, na Lagoa de Iriry, com programação gratuita, classificação livre e atividades a partir das 16h. A iniciativa é da Prefeitura de Rio das Ostras, da Fundação Rio das Ostras de Cultura e da Azul Produções, com patrocínio da empresa Seagems e apoio do Sindicomércio.

Entre as atrações confirmadas da Capital Fluminense o evento recebe a Orquestra Voadora, referência no Carnaval carioca por seus cortejos e arranjos de sopro; o Bloco do Sargento Pimenta, conhecido por levar versões de Beatles para a folia do Rio; a Banda BatukMarley, que mistura ritmos brasileiros com reggae; os Afroribeirinhos, com forte presença percussiva; e a Zé Bigode Orchestra, que transita entre o samba-jazz e a música instrumental.

Reconhecida como a Capital Estadual do Jazz & Blues, Rio das Ostras, na Região dos Lagos, apresenta uma proposta diferenciada para a Festa de Momo. O evento combina música de qualidade, atrações infantis e estrutura voltada para famílias, mantendo o perfil de um Carnaval tranquilo, sem abrir mão da tradição musical que projetou o município nacional e internacionalmente por meio do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, realizado há mais de duas décadas.

Atrações conecta Carnaval, jazz e blues

A programação do CarnaJazz reúne bandas e orquestras tradicionais do Carnaval do Rio de Janeiro, conhecidas por dialogar com o público de rua, e artistas locais, em apresentações que aproximam o jazz, o blues e a música instrumental do clima carnavalesco.

“Pensamos uma programação que dialoga com o espírito do Carnaval, mas sem perder a identidade musical de Rio das Ostras. São atrações que já têm forte atuação na folia do Rio e conseguem conversar com públicos diferentes”, explica Stenio Mattos, produtor da Azul Produções e responsável pela curadoria do evento.

PROGRAMAÇÃO INFANTIL - Este ano o CarnaJazz também terá uma programação infantil, que abre todos os dias do evento no mesmo palco das atrações adultas. Bailinhos com as bandas Baleias Voadoras e Banda Mister Brazuca acontecem a partir das 16h, com recreação monitorada, maquiagem artística, brinquedos e Concurso de Fantasias, com votação popular no palco.

“É um carnaval pensado para quem quer vir com a família, trazer as crianças e permanecer no espaço com conforto e segurança. A ideia é que todos se sintam parte da festa”, destaca Rosemarie Teixeira, presidente da Fundação de Cultura.

O espaço coberto contará com área gourmet, com participação de restaurantes e cervejarias locais, além de área dedicada aos artesãos de Rio das Ostras. A programação diária inclui DJs, bailinho infantil e dois shows para o público adulto, sempre a partir das 16h.

SEGUE A PROGRAMAÇÃO POR DIA

SÁBADO | 14 de fevereiro

16h – Bailinho Infantil com Baleias Voadoras/Banda Mister Brazuca

Recreação com monitores

Tendas de maquiagem artística

Área de brinquedos

Concurso de Fantasias (infantil e adulto, com votação popular)

18h – Orquestra Sambaqui

20h – Banda BatukMarley

DOMINGO | 15 de fevereiro

16h – Bailinho Infantil com Baleias Voadoras/Banda Mister Brazuca

Recreação com monitores

Tendas de maquiagem artística

Área de brinquedos

Concurso de Fantasias (infantil e adulto, com votação popular)

18h – Bloco do Sargento Pimenta

20h – Grupo Afroribeirinhos

SEGUNDA-FEIRA | 16 de fevereiro

16h – Bailinho Infantil com Baleias Voadoras/Banda Mister Brazuca

Recreação com monitores

Tendas de maquiagem artística

Área de brinquedos

Concurso de Fantasias (infantil e adulto, com votação popular)

18h – Grupo Farofa do Luan

20h – Orquestra Voadora

TERÇA-FEIRA | 17 de fevereiro

16h – Bailinho Infantil com Baleias Voadoras/Banda Mister Brazuca

Recreação com monitores

Tendas de maquiagem artística

Área de brinquedos

Concurso de Fantasias (infantil e adulto, com votação popular)

18h – Gafieira da Elza com Cláudia Falcão

20h – Zé Bigode Orquestra

ATRAÇÕES MUSICAIS - A programação reúne bandas e orquestras tradicionais do Carnaval carioca, além de artistas locais, com repertório festivo, dançante e acessível a todos os públicos, quebrando a ideia de que jazz e blues não combinam com folia.

Atrações convidadas (Rio de Janeiro):

Banda BatukMarley

Bloco do Sargento Pimenta

Afroribeirinhos

Orquestra Voadora

Zé Bigode Orquestra

Atrações locais (Rio das Ostras):

Orquestra Sambaqui

Farofa do Luan

Gafieira da Elza com Cláudia Falcão

Banda Infantil Baleias Voadoras

Banda Mister Brazuca

RIO DAS OSTRAS – Com opções que valorizam o lazer ao ar livre, a cultura e o contato com a natureza, Rio das Ostras, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, se destaca como um destino acolhedor para famílias.

Orlas urbanizadas, praias de águas calmas, praças bem estruturadas, trilhas leves, espaços culturais e eventos gratuitos compõem um cenário ideal para quem busca diversão com tranquilidade.

Ao todo, são 28 km de litoral, com praias que atendem a todos os públicos. Desde a paradisíaca Praia de Itapebussus, localizada em uma das unidades de conservação ambiental mais lindas e preservadas do Município, até a Praia do Cemitério, uma enseada perfeita para banho, pertinho do Centro da cidade, de onde se tem uma das melhores vistas do pôr do sol de Rio das Ostras. Passando ainda pela Praia de Costazul, uma das mais conhecidas, com longa faixa de areia clara, mar azul e agitado e uma orla movimentada, repleta de quiosques, bares e restaurantes.

Entre os diversos atrativos turísticos, destaca-se a Praça da Baleia, que abriga a escultura de uma Baleia Jubarte com 20 metros de comprimento, em estrutura metálica, considerada a maior homenagem a um cetáceo no mundo.

Durante todo o ano, e especialmente no Carnaval, a cidade oferece alternativas que unem entretenimento, segurança e qualidade de vida, tornando a experiência turística acessível para todas as idades.