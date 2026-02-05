BioParque do Rio prepara programação de pré-Carnaval voltada ao público infantil

Localizado dentro da Quinta da Boa Vista, o parque abriga cerca de 650 animais de 124 espécies distribuídos em 56 recintos - Foto: Divulgação - Riotur

O BioParque do Rio entra no ritmo da folia e prepara uma programação especial de pré-Carnaval para quem quer curtir a data em família, ao ar livre e em meio à natureza. Entre os dias 14 e 17 de fevereiro, o zoológico recebe bailinhos, recreações, oficinas criativas e muita música, transformando a Quinta da Boa Vista em um espaço de diversão para o público infantil.

Nos dias 14 e 15, das 11h às 15h, a programação conta com canhão de espuma e recreação de Carnaval comandada pelo Tio Alex. As atividades incluem bailinho carnavalesco, brincadeiras clássicas e tradicionais, além de oficinas de máscaras e de instrumentos musicais feitos com materiais recicláveis, convidando as crianças a participarem da folia de forma criativa.

Na segunda, 16, também das 11h às 15h, a animação fica por conta da Recreação Fabulosos. O dia será marcado por oficina criativa de máscaras de animais marinhos, recreação interativa com música ao vivo e pintura facial, ampliando a experiência lúdica do público nos espaços do zoológico.

Além das atrações recreativas, o zoológico realiza, entre os dias 13 e 18 de fevereiro, a atividade especial BioFolia, no Centro de Educação Ambiental, das 10h às 16h30. A iniciativa, dividida em duas etapas, convida as crianças a participarem de um jogo da memória com espécies como arara-azul, galo-da-campina, tucano, canarinho e saguis. Na segunda fase, os participantes entram em uma oficina de pintura temática de Carnaval, voltada à produção de enriquecimentos ambientais. A proposta busca aproximar o público infantil da biodiversidade de forma lúdica. Também será montado um carro alegórico de papelão para ser colorido, além da personalização de máscaras de papel kraft, que irão enfeitar os recintos dos animais.

A programação se encerra na terça-feira, 17 de fevereiro, das 11h às 14h, com o Bailinho de Carnaval da Animasom, que promete colocar crianças e famílias para dançar em clima de festa, reforçando o BioParque como opção de lazer durante o período carnavalesco.

Localizado dentro da Quinta da Boa Vista, o parque abriga cerca de 650 animais de 124 espécies distribuídos em 56 recintos, permitindo que os visitantes observem o leão Simba, os hipopótamos Tim e Bocão e o urso-de-óculos Baloo, ao mesmo tempo em que aprendem sobre a importância da preservação da biodiversidade. O espaço oferece ainda atrações interativas para crianças, tirolesa, opções gastronômicas para adultos, loja de souvenirs e estacionamento próprio, proporcionando uma experiência completa para toda a família.

Programação completa – Carnaval no BioParque do Rio

BioFolia – Educação Ambiental

13 a 18/02 | 10h às 16h30 | Centro de Educação Ambiental (de sexta-feira a quarta-feira)

Oficina de montagem de enriquecimentos ambientais temáticos de Carnaval

Jogo da memória com espécies do filme “Rio” e animais do BioParque

Oficina de pintura temática

Montagem de carro alegórico de papelão

Personalização de máscaras de papel kraft

14/02 (sábado) | 11h às 15h

Canhão de espuma + Recreação – Tio Alex

Bailinho de Carnaval

Brincadeiras clássicas e tradicionais

Oficina de máscaras de Carnaval

Oficina de instrumentos (materiais recicláveis)

15/02 (domingo) | 11h às 15h

Canhão de espuma + Recreação – Tio Alex

Bailinho de Carnaval

Brincadeiras clássicas e tradicionais

Oficina de máscaras de Carnaval

Oficina de instrumentos (materiais recicláveis)

16/02 (segunda) | 11h às 15h

Recreação Fabulosos

Oficina criativa de máscaras de animais marinhos

Recreação interativa com música ao vivo

Pintura facial

17/02 (terça) | 11h às 14h

Bailinho de Carnaval – Animasom

Serviço

BioParque do Rio

Funcionamento: aberto todos os dias até 22 de fevereiro, das 09h às 17h (último horário de entrada às 16h)

Endereço: Parque da Quinta da Boa Vista, s/n – São Cristóvão, Rio de Janeiro (RJ)

Ingressos: Link