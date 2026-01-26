Homem é preso após amarrar e roubar a própria mãe em Cabo Frio

Em uma operação conjunta, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Cabo Frio (DEAM-Cabo Frio) e a Polícia Civil do município, por meio da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem acusado de roubo e ameaça contra a própria mãe. A ação foi realizada na última quinta-feira, dia 22.

De acordo com o relato da vítima, o filho a amarrou dentro de casa para roubar todo o valor de sua aposentadoria, que havia acabado de receber, além de ameaçar atear fogo no imóvel. O crime aconteceu no bairro Porto do Carro, onde as equipes localizaram e prenderam T. P. G., alvo do mandado expedido pela Justiça após investigação conduzida pela DEAM.

O caso foi enquadrado no artigo 147-B do Código Penal, na forma do artigo 5º da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06). Diante da gravidade dos fatos, foram solicitadas medidas protetivas, além da prisão preventiva do acusado, que foi deferida pelo Poder Judiciário.

Ainda segundo a Polícia Civil, o autor possui diversas passagens pela polícia, incluindo dois registros por roubo majorado no município de São Pedro da Aldeia. A prisão reforça o trabalho de combate à violência doméstica e à violência contra a mulher em Cabo Frio.