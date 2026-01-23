Morre Aline Rabelo, esposa do prefeito de Cabo Frio, aos 45 anos

A primeira-dama de Cabo Frio, a advogada Aline Rabelo Rangel, esposa do prefeito Serginho Azevedo, faleceu nesta sexta-feira (23) aos 45 anos, em decorrência de complicações provocadas por um câncer, doença contra a qual lutava há anos.

Em sinal de respeito e reconhecimento à trajetória da primeira-dama, a Prefeitura de Cabo Frio decretou luto oficial de dois dias. Em nota, o governo municipal afirmou que se solidariza com familiares e amigos, manifestando pesar pela perda.

O velório da primeira-dama será realizado neste sábado (24), a partir das 8h, na Igreja Matriz Auxiliar de Nossa Senhora da Assunção, onde também será celebrada a missa de corpo presente, às 11h.

Após a cerimônia religiosa, o sepultamento ocorrerá no Cemitério Santa Izabel. O momento será aberto ao público para todos que desejarem possam prestar as últimas homenagens.