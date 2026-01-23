Disque Denúncia pede informações sobre acusado do crime de homicídio em Cabo Frio

O Disque Denúncia (2253-1177) divulga, nesta quinta-feira (22), um cartaz para auxiliar nas investigações do 25º BPM e da 126ª DP (Cabo Frio), e da 127ª DP (Armação de Búzios) a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Hericles Wilton da Silva Nascimento, vulgo “Negueba”, de 25 anos. Ele é acusado de estar envolvido no crime de homicídio, praticado em 2018, em Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos/RJ. Ele já é considerado um foragido por estar na condição de evadido do Sistema Penitenciário, desde o dia 18 de outubro de 2023.

Segundo consta nos autos do processo, no dia 13 de julho de 2018, por volta das 12h, na Estrada Velha de Búzios, em frente a Escola Municipal Maria Daria, Jardim Esperança, “Negueba”, e um comparsa, com a intenção de matar, desferiram socos, chutes, e disparos de arma de fogo contra Saulo Lisboa da Silva Figueiredo, na região abdominal, causando-lhe as lesões corporais, as quais foram a causa eficiente da sua morte. O crime foi cometido por motivo fútil, em razão de vingança, porque “Negueba” se envolveu em uma briga dias antes com a vítima. O homicídio foi praticado através de recurso que dificultou a defesa da vítima, porque os envolvidos estavam em superioridade numérica e desferiram os golpes e disparos de arma de fogo, de surpresa, não podendo a vítima esboçar qualquer reação.

Leia também:

Oscar 2026: Wagner Moura faz história e se torna o primeiro brasileiro indicado a 'melhor ator' por 'O agente secreto'

São Gonçalo terá Carnaval Raiz em sete bairros nos quatro dias de folia

Preso dois meses depois do crime, ele foi condenado a uma pena de doze anos de reclusão em regime fechado, pelo crime de Homicídio Qualificado. Em julho de 2023, ele progrediu para regime semiaberto, e em outubro do mesmo ano, ele teve direito ao benefício na modalidade da Visita Periódica ao Lar (VPL), e desde então não retornou mais à sua unidade prisional.

Em razão da evasão noticiada à Justiça, foi expedido um Mandado de Prisão, pela Vara de Execuções Penais (VEP), Espécie de prisão: Recaptura, onde ele deverá cumprir o restante da pena imposta pelo Judiciário do Rio, que é 0ito anos e seis meses em regime semiaberto.

Cabe ressaltar, ainda, que “Negueba” costuma transitar em bairros como Porto do Carro, Reserva do Peró em Cabo Frio e Colina em São Pedro da Aldeia, áreas de atuação da organização criminosa Comando Vermelho (CV). E também costuma praticar seus delitos na área do Condomínio Monte Carlo, Minha Casa Minha Vida e no Valão no Jardim Esperança em Cabo Frio.

.O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização do criminoso, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido