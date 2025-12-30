Polícia Civil desarticula quadrilha especializada em furtos de veículos de turistas em Cabo Frio

Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio) e policiais militares do 25º BPM desarticularam uma quadrilha especializada em furtos de veículos de turistas que frequentam a Ilha do Japonês, um dos principais pontos turísticos da Região dos Lagos. Quatro criminosos foram capturados durante a operação, na tarde desta segunda-feira (29), após rápida ação de inteligência e monitoramento.

As investigações começaram no último domingo (28), após o registro de dois furtos de veículos de turistas. As vítimas haviam deixado os carros estacionados nas proximidades da Ilha do Japonês, para curtir o balneário.

Os agentes imediatamente deram início as diligências e identificaram a forma de atuação do bando já conhecido por crimes semelhantes de caminhonetes em áreas turísticas, especialmente em orlas da Região dos Lagos e da Zona Sul do Rio.

Os policiais localizaram o veículo utilizado pela quadrilha e passaram a monitorar os criminosos. Na manhã desta segunda, os agentes flagraram a movimentação do grupo retornando à Ilha do Japonês para praticar novos furtos. Em poucos minutos, eles arrombaram diversos veículos estacionados e levaram estepes, bolsas e outros objetos de valor.

Após a ação criminosa, os bandidos retornaram para um imóvel no bairro da Ogiva, em Cabo Frio. Diante dos fatos, as equipes se deslocaram até o local e realizaram a abordagem, onde encontraram os dois casais envolvidos com os bens furtados momentos antes. Os policiais também apreenderam equipamentos utilizados para cometer os delitos, como dispositivos eletrônicos capazes de emular chaves e centrais de ignição de veículos. Os aparelhos são utilizados para dar partida nos automóveis sem a necessidade da chave.