Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,5689 | Euro R$ 6,5529
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Polícia Civil desarticula quadrilha especializada em furtos de veículos de turistas em Cabo Frio

As vítimas haviam deixado os carros estacionados nas proximidades da Ilha do Japonês, para curtir o balneário

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 30 de dezembro de 2025 - 08:18
As investigações começaram no último domingo (28)
As investigações começaram no último domingo (28) -

Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio) e policiais militares do 25º BPM desarticularam uma quadrilha especializada em furtos de veículos de turistas que frequentam a Ilha do Japonês, um dos principais pontos turísticos da Região dos Lagos. Quatro criminosos foram capturados durante a operação, na tarde desta segunda-feira (29), após rápida ação de inteligência e monitoramento.

As investigações começaram no último domingo (28), após o registro de dois furtos de veículos de turistas. As vítimas haviam deixado os carros estacionados nas proximidades da Ilha do Japonês, para curtir o balneário.

Os agentes imediatamente deram início as diligências e identificaram a forma de atuação do bando já conhecido por crimes semelhantes de caminhonetes em áreas turísticas, especialmente em orlas da Região dos Lagos e da Zona Sul do Rio.

Leia também:

Polícia investiga morte de comerciante e ex-candidato a vereador de Tanguá

Polícia Civil prende um dos homens que atacou e matou passageira no BRT

Os policiais localizaram o veículo utilizado pela quadrilha e passaram a monitorar os criminosos. Na manhã desta segunda, os agentes flagraram a movimentação do grupo retornando à Ilha do Japonês para praticar novos furtos. Em poucos minutos, eles arrombaram diversos veículos estacionados e levaram estepes, bolsas e outros objetos de valor.

Após a ação criminosa, os bandidos retornaram para um imóvel no bairro da Ogiva, em Cabo Frio. Diante dos fatos, as equipes se deslocaram até o local e realizaram a abordagem, onde encontraram os dois casais envolvidos com os bens furtados momentos antes. Os policiais também apreenderam equipamentos utilizados para cometer os delitos, como dispositivos eletrônicos capazes de emular chaves e centrais de ignição de veículos. Os aparelhos são utilizados para dar partida nos automóveis sem a necessidade da chave.

Matérias Relacionadas