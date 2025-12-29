Polícia investiga morte de comerciante e ex-candidato a vereador de Tanguá

Polícia Civil do Rio está investigando a morte de Carlos Henrique Paula de Souza, conhecido como Cascudo do Gás, de 40, anos, executado com vários tiros, na noite do último sábado (27), em Tanguá.

Ele era um comerciante e candidato a vereador em Tanguá nas eleições municipais de 2024 pelo PSD e teve 31 votos. Os autores do crime, dois homens em uma moto, surpreenderam o comerciante quando ele estava em frente ao estabelecimento do qual era proprietário, no Centro da cidade. Usando capacetes, os criminosos se aproximaram, sacaram pistolas e fizeram vários disparos em direção à vítima, que teve morte instatânea.

As informações sobre a execução levaram muitos moradores a fazerem comentários sobre o crime nas redes sociais. A Polícia Civil do Rio informou que a investigação está em andamento na 70ª DP (Tanguá). Agentes realizam diligências para apurar a autoria e as circunstâncias da morte.

