Polícia Civil prende um dos homens que atacou e matou passageira no BRT

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prendeu, nesta segunda-feira (29), um dos envolvidos no latrocínio de Priscilla da Silva Almeida, de 40 anos. A mulher foi assassinada no dia 25 de dezembro em um ônibus do BRT, na Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio.

As investigações, que tiveram apoio da 21ª DP (Bonsucesso), apontaram que três homens embarcaram no veículo para praticar crimes patrimoniais e roubar quem estava no articulado. Durante a ação, houve reação de passageiros e, em meio à confusão, Priscila foi atacada e não resistiu aos ferimentos. Um segundo passageiro também acabou ferido.

Durante o trabalho investigativo, os agentes receberam informações de inteligência de policiais militares que um dos envolvidos havia dado entrada em uma unidade hospitalar na Zona Norte do Rio, após sofrer agressões. A equipe confirmou a identidade do homem e ouviu o criminoso no próprio hospital.

Leia também:

➣ Zé Felipe surpreende Ana Castela com resposta em brincadeira com Odorico Reis

➣ Receita Federal nega taxação de transações financeiras a partir de R$ 5 mil

Em depoimento, o homem relatou que ele e dois comparsas embarcaram no BRT para irem até o bairro de Benfica para realizar furto de fios de cobre. De acordo com a declaração, os criminosos passaram a realizar roubos na parte dianteira do ônibus. O preso afirmou que tentou subtrair a bolsa da vítima, momento em que os comparsas se aproximaram e passaram a atacá-la com uma faca.

Ainda de acordo com o relato prestado no hospital, o preso informou que, após o ataque, todos fugiram do local. Posteriormente, ele acabou sendo localizado e agredido por criminosos da região. Além disso, um dos envolvidos também teria sido atingido por um disparo no pé. O criminoso afirmou que os comparsas costumam praticar roubos e furtos na região, geralmente portando facas.

Os agentes analisaram as imagens das câmeras de segurança, ouviram testemunhas e representaram pela prisão do criminoso, que foi reconhecido por um familiar nas imagens divulgadas. As investigações continuam para identificar, localizar e responsabilizar outros envolvidos no latrocínio.