Barricada Zero completa um mês com 6,5 mil toneladas removidas

Ação integrada do Governo do Estado já liberou cerca de 810 km de vias e devolveu a circulação de mais de 1.500 ruas em áreas antes controladas por criminosos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 26 de dezembro de 2025 - 08:53
Coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI-RJ), a operação reúne Polícia Militar, Polícia Civil, secretarias estaduais e prefeituras
A Operação Barricada Zero completou um mês de atuação com resultados expressivos em todo o estado do Rio de Janeiro. Entre os dias 24 de novembro e 22 de dezembro de 2025, período que soma 19 dias de ações efetivas, as forças de segurança retiraram 6.594,5 toneladas de barricadas físicas, permitindo a liberação de 1.555 vias e a retomada da circulação em aproximadamente 810 quilômetros de ruas e acessos em comunidades da Região Metropolitana.

"A Barricada Zero é uma ação firme do Estado para devolver às pessoas o direito básico de ir e vir. Cada via liberada representa menos poder para o crime e mais segurança para a população. Estamos reafirmando que nenhum território ficará sob domínio de criminosos. Qualquer tentativa de resistência ou reinstalação de bloqueios será enfrentada com rigor, inclusive com uma visita do Bope", afirmou o governador Cláudio Castro.

Coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI-RJ), a operação reúne Polícia Militar, Polícia Civil, secretarias estaduais e prefeituras, com o uso de maquinário pesado para desmontar estruturas complexas erguidas por facções criminosas com o objetivo de impedir o acesso do poder público e dos serviços essenciais.

Jardim Catarina concentra maior volume de remoções

O maior impacto da operação foi registrado em São Gonçalo, que concentrou 3.144 toneladas de materiais removidos. O principal ponto crítico foi a comunidade Jardim Catarina, onde foi necessária a utilização intensiva de retroescavadeiras e rompedores hidráulicos para retirar 2.050 toneladas de entulho, vigas metálicas e outros obstáculos de grande porte.

A média de material removido por via desobstruída foi de 4,2 toneladas, evidenciando o nível de complexidade e a solidez das barricadas instaladas pelo crime organizado. Além de São Gonçalo, os municípios mais impactados pela operação foram o Rio de Janeiro, com 1.284 toneladas removidas, e Duque de Caxias, que chegou a um total de 868 toneladas retiradas.

Desde o início da Barricada Zero, dezenas de comunidades já receberam a ação integrada do Estado, com monitoramento contínuo para evitar a reinstalação de bloqueios e garantir a presença permanente do poder público. A operação segue em andamento, com atuação diária baseada em critérios técnicos e de inteligência.

