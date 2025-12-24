Réveillon em São Pedro da Aldeia terá queima de fogos e show de Edson e Hudson

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia está preparando uma grande festa para receber o novo ano na Praia do Centro. A chegada de 2026 será celebrada com a tradicional queima de fogos, que iluminará o céu aldeense à meia-noite, por cerca de oito minutos. O show da virada ficará por conta da consagrada dupla sertaneja Edson e Hudson.

A programação musical começa às 21h do dia 31 de dezembro, com apresentação de DJ, aquecendo o público para a noite de festa. Às 21h30, quem assume o palco é a cantora sertaneja Bruna Reis, seguida por mais uma apresentação de DJ, às 23h, garantindo o clima de contagem regressiva para a virada. O momento mais aguardado acontece à 0h08, com o show de Edson e Hudson, trazendo sucessos do sertanejo que marcaram gerações e prometem emocionar o público.

O secretário municipal de Turismo e Eventos, Rodolfo Jotha, destacou a importância das celebrações para a cidade. “O Réveillon é um dos momentos mais esperados do ano e pensamos em uma programação que valoriza a cultura, atrai turistas e fortalece a economia local. Ter uma atração de nível nacional como Edson e Hudson reforça São Pedro da Aldeia como um destino preparado para grandes eventos e para receber bem quem escolhe a cidade para celebrar a chegada do novo ano. Gostaria de agradecer o esforço e parceria do Ministério do Turismo com o nosso município”, afirmou.