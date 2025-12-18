Festival do Oceano será realizado em Cabo Frio; inscrições abertas a partir de janeiro

Cabo Frio vai sediar, em 2026, o Festival do Oceano, uma iniciativa do Instituto Mar Sem Lixo que propõe uma grande mobilização em torno da preservação ambiental, da economia azul e da relação das pessoas com o mar. O evento será realizado em junho, mês do Meio Ambiente, e vai reunir atividades ligadas aos eixos de meio ambiente, educação, esporte, cinema e inovação, além de uma Feira Náutica e ações voltadas à moda sustentável e inclusiva.

Idealizado como um encontro multidisciplinar, o festival pretende conectar conhecimento, cultura e ação prática, promovendo experiências que estimulem a conscientização e o engajamento da sociedade em torno do futuro dos oceanos. As inscrições para participação nas atividades começam a partir de janeiro.

Para o presidente do Instituto Mar Sem Lixo, Roberto Ramos, o evento nasce com o propósito de provocar transformação.

"O Festival do Oceano é um chamado coletivo. Ao longo dos anos, o oceano sempre esteve no centro das nossas celebrações, como as festas do camarão, da sardinha e dos frutos do mar, que fazem parte da nossa cultura e da nossa economia. Agora, chegou a hora de inverter a lógica: celebrar o oceano em si, agradecer tudo o que ele nos oferece e criar novas conexões para cuidar desse patrimônio, que é fonte de vida, trabalho, lazer e identidade para Cabo Frio e toda a região", afirma.

A vice-presidente do Instituto, Gisele Letieri, destaca que a atividade também dialoga com temas globais e urgentes.

"Estamos falando de educação ambiental, economia azul, inclusão e inovação. O festival foi pensado para ser um espaço de aprendizado, troca e inspiração, especialmente em um momento em que os oceanos enfrentam desafios cada vez mais complexos", pontua.

Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 11 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos todos os anos, impactando diretamente a biodiversidade marinha, a economia costeira e a saúde humana.

"Por isso, iniciativas como o Festival do Oceano, buscam ampliar o debate e incentivar soluções locais alinhadas a esse cenário global", reforçou Roberto, convidando os interessados a seguirem o Instagram @marsemlixobr para receberem notificações sobre a abertura oficial das inscrições.