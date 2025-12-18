Atropelamento em Itaúna deixa vítimas
O atropelamento teria sido causado por um motorista embriagado
Vítimas de um atropelamento no bairro de Itaúna, em São Gonçalo, deram entrada no Hospital Estadual Aberto Torres (Heat), na noite desta quarta-feira (17).
De acordo com as primeiras informações, as vítimas teriam sido atropeladas por um motorista embriagado.
Após o acidente, as vítimas que ainda não tiveram as identidades reveladas, foram encaminhadas para o Heat.
Em atualização…