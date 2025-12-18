Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,5227 | Euro R$ 6,4903
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Atropelamento em Itaúna deixa vítimas

O atropelamento teria sido causado por um motorista embriagado

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 18 de dezembro de 2025 - 09:16
As vítimas foram encaminhas para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat)
As vítimas foram encaminhas para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) -

Vítimas de um atropelamento no bairro de Itaúna, em São Gonçalo, deram entrada no Hospital Estadual Aberto Torres (Heat), na noite desta quarta-feira (17).

De acordo com as primeiras informações, as vítimas teriam sido atropeladas por um motorista embriagado.

Leia também: 

Laudo da PF confirma que Bolsonaro usou solda para romper tornozeleira

Cubango promove feijoada para celebrar aniversário e lançamento do carnaval de 2026 neste domingo, 21

Após o acidente, as vítimas que ainda não tiveram as identidades reveladas, foram encaminhadas para o Heat.

Em atualização…

Tags:

Heat itauna motorista embriagado vítimas de atropelamento

Matérias Relacionadas