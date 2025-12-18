Atropelamento em Itaúna deixa vítimas

As vítimas foram encaminhas para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - Foto: Divulgação

As vítimas foram encaminhas para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - Foto: Divulgação

Vítimas de um atropelamento no bairro de Itaúna, em São Gonçalo, deram entrada no Hospital Estadual Aberto Torres (Heat), na noite desta quarta-feira (17).

De acordo com as primeiras informações, as vítimas teriam sido atropeladas por um motorista embriagado.

Leia também:

Laudo da PF confirma que Bolsonaro usou solda para romper tornozeleira

Cubango promove feijoada para celebrar aniversário e lançamento do carnaval de 2026 neste domingo, 21

Após o acidente, as vítimas que ainda não tiveram as identidades reveladas, foram encaminhadas para o Heat.

Em atualização…