Homem é preso em flagrante após agredir a própria mãe em Cabo Frio

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante, no fim da manhã deste domingo (23) acusado de agredir a própria mãe, de 67, no bairro Botafogo, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta de 12h pela corporação, após acionamento.

De acordo com relatos da vítima, as agressões começaram na noite anterior e continuaram durante toda a madrugada, com tapas, ofensas e golpes desferidos com a moldura de um espelho e com a lateral não cortante de uma faca. Ao chegarem ao local, os policiais identificaram diversos objetos quebrados. O celular da vítima também foi encontrado em cima da cama, após ter sido tomado pelo agressor ainda na noite anterior, e uma faca foi apreendida.

O irmão da vítima contou à Polícia que havia presenciado toda a violência ocorrida durante a madrugada, intervindo para impedir que a situação se agravasse ainda mais.

A mulher de 67 anos foi levada ao Pronto-Socorro Municipal de São Pedro da Aldeia, onde recebeu atendimento médico e seguiu, posteriormente, para o Instituto Médico Legal (IML), para realização de exame de corpo de delito.

O agressor foi conduzido à 125ª DP (São Pedro da Aldeia) e, depois à 126ª DP (Cabo Frio), onde permaneceu preso em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica.