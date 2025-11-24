Três homens são baleados e uma submetralhadora apreendida durante perseguição policial em São Gonçalo

Três criminosos foram baleados e uma submetralhadora calibre 9mm foi apreendida, durante uma série de assaltos que causaram uma perseguição policial e intenso tiroteio na noite desse domingo (23). A troca de tiros que assustou os moradores, começou por volta das 2h desta segunda-feira (24), na Avenida do Contorno, localizada no bairro do Jockey, na ação da Polícia Militar.

De acordo com o 7º BPM (São Gonçalo), militares estavam trabalhando no reforço do patrulhamento depois que rumores sobre uma onda de assaltos ter se espalhado pelas redes sociais, poucas horas antes. Os agentes desconfiaram que um carro Tiggo 7 branco e deram ordem de parada.

Ainda segundo a Polícia Militar, os ocupantes do carro abriram fogo contra os policiais, dando início a troca de tiros no meio da via.

Os policiais tiveram êxito em conter o grupo e localizaram no interior do veículo uma submetralhadora HK G36 calibre 9mm, além de uma pistola 9mm, carregadores e munições intactas.

Na ocorrência consta que, em razão do confronto, três acusados ficaram feridos e que enquanto os policiais tentavam socorrer os homens, mais disparos foram efetuados contra a viatura. No momento da fuga, para a remoção dos feridos da localidade, o radiador da viatura acabou sendo danificado.

Um dos homens feridos, conhecido como “70”, conseguiu fugir, mas por causa do ferimento na perna, deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Em nome do homem foram encontradas passagens por roubo e tráfico. Ele acabou sendo reconhecido e continua sob custódia. Os demais envolvidos também foram levados para a mesma unidade médica.

Com ajuda do blindado, a polícia realizou buscas na localidade para encontrar outros criminosos. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara), onde o material foi apreendido.